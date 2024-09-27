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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety obiegowy 2 marki NRD - Niemcy

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2 marki 1957

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1957 A 77,960,942 0 2
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2 marki 1972 Próba

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1972 A 0 1
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2 marki 1974-1990

Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1974 A 5,789,928 - 0 01975 A 32,464,230 - 0 01977 A 27,858,700 - 0 01978 A 23,414,600 - 0 01979 A 1,010,550 - 0 11980 A 1,068,050 - 0 01981 A 963,590 40 0 01982 A 60,515,500 2,500 0 01983 A 1,055,050 2,550 0 01984 A 31,565 3,065 0 01985 A 1,323,285 3,285 0 11986 A 1,012,800 2,800 0 01987 A 43,256 2,356 0 01988 A 31,184 2,434 0 01989 A 45,900 2,300 0 01990 A 13,600 - 0 0
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