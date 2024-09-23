Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety obiegowy 1 fenig NRD - Niemcy

type-coin
type-coin

1 fenig 1948-1950

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1948 A - 0 11949 A - 0 61949 E - 0 51950 A 243,000,275 0 01950 E 55,200,000 0 61948-1950 Przesunięcie stempla - 0 6
type-coin
type-coin

1 fenig 1952-1953

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1952 A 297,213,351 0 21952 E 49,295,502 0 01953 A 114,001,762 0 01953 E 50,876,044 0 4
type-coin
type-coin

1 fenig 1960-1990

Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1960 A 101,807,993 - 0 81961 A 101,775,914 - 0 01962 A 81,459,160 - 0 11963 A 101,401,582 - 0 01964 A 98,967,334 - 0 01965 A 38,584,510 - 0 141968 A 813,680,000 - 0 01972 A 4,800,734 - 0 01973 A 5,517,600 - 0 11975 A 202,752,200 - 0 91975 A Jednostronna odbitka - - 0 41975 A Incuse - - 0 21977 A 61,560,000 - 0 01978 A 200,050,000 - 0 71979 A 100,665,550 - 0 21980 A 153,025,020 - 0 71981 A 200,461,000 40 0 11982 A 99,227,500 2,500 0 71983 A 150,025,050 2,550 0 71984 A 137,626,005 3,505 0 01985 A 125,072,961 2,961 0 01986 A 73,912,800 2,800 0 01987 A 50,028,542 2,542 0 01988 A 75,466,191 2,441 0 01989 A 84,406,067 2,467 0 01990 A 15,673,600 - 0 0
Popularne sekcje
Katalog monet świata Katalog monet Niemiec Katalog monet NRD Wszystkie niemieckie monety niemieckie monety o nominale 1 fenig Aukcje numizmatyczne
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Aukcja 23 wrz 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Aukcja 23 wrz 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Aukcja 11 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj