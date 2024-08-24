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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety obiegowy 1 marka NRD - Niemcy

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1 marka 1956-1963

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1956 A 112,108,235 0 41962 A 45,920,218 0 01963 A 31,909,934 0 0
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1 marka 1972 Próba

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1972 A 0 3
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1 marka 1972-1990

Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1972 A 30,288,415 - 0 01973 A 6,971,786 - 0 01975 A 32,093,900 - 0 01977 A 119,813,200 - 0 01978 A 18,824,650 - 0 01978 A Mosiądz - - 0 31979 A 1,028,800 - 0 11980 A 1,093,850 - 0 21981 A 1,031,040 40 0 01981 A Rant 13 gwiazdek. Próba - - 0 11982 A 51,646,250 2,500 0 01983 A 1,090,050 2,550 0 01984 A 30,775 3,275 0 01985 A 1,140,887 2,887 0 01986 A 1,012,800 2,800 0 01987 A 34,356 2,356 0 01988 A 31,190 2,440 0 11989 A 32,954 2,354 0 01990 A 13,600 - 0 0
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