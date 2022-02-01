flag
FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

1 krajcar 1809 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Awers monety - 1 krajcar 1809 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von DalbergRewers monety - 1 krajcar 1809 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,167)
  • Waga0,835 g
  • Czystego srebra (0,0045 oz) 0,1394 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajFrankfurt
  • OkresKarl Theodor von Dalberg
  • Nominał1 krajcar
  • Rok1809
  • WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
  • MennicaFrankfurt nad Menem
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 krajcar 1809 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej 1 krajcar 1809 ze znakiem BH. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1431 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 125 EUR. Licytacja odbyła się 1 lutego 2022.

Stan
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Künker - 2 lutego 2022
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2022
StanAU
Cena
141 $
Cena w walucie aukcji 125 EUR
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Emporium Hamburg - 26 października 2018
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data26 października 2018
StanVF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Grün - 15 listopada 2017
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2017
StanXF
Cena
106 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Möller - 17 listopada 2016
SprzedawcaMöller
Data17 listopada 2016
StanAU
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji WAG - 6 grudnia 2015
SprzedawcaWAG
Data6 grudnia 2015
StanAU
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Westfälische - 18 września 2013
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2013
StanUNC
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Grün - 18 maja 2013
SprzedawcaGrün
Data18 maja 2013
StanAU
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2011
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2011
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1809 BH na aukcji Künker - 24 września 2003
SprzedawcaKünker
Data24 września 2003
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 krajcar 1809 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?

Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 1 krajcar 1809 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1809 z literami BH?

Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 krajcar 1809 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 krajcar z datą 1809 i znakiem BH?

Aby sprzedać 1 krajcar 1809 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
