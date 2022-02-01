1 krajcar 1809 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,167)
- Waga0,835 g
- Czystego srebra (0,0045 oz) 0,1394 g
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajFrankfurt
- OkresKarl Theodor von Dalberg
- Nominał1 krajcar
- Rok1809
- WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
- MennicaFrankfurt nad Menem
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety frankfurtskiej 1 krajcar 1809 ze znakiem BH. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1431 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 125 EUR. Licytacja odbyła się 1 lutego 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 krajcar 1809 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?
Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 1 krajcar 1809 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 110 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1809 z literami BH?
Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 krajcar 1809 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 krajcar z datą 1809 i znakiem BH?
Aby sprzedać 1 krajcar 1809 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.