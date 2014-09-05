Dukat 1809 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga3,49 g
- Czystego złota (0,1106 oz) 3,4411 g
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajFrankfurt
- OkresKarl Theodor von Dalberg
- NominałDukat
- Rok1809
- WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
- MennicaFrankfurt nad Menem
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety frankfurtskiej Dukat 1809 ze znakiem BH. Jest to złota moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2152 z aukcji Teutoburger Münzauktion GmbH której łączna cena osiągnęła 3900 EUR. Licytacja odbyła się 5 września 2014.
Ile kosztuje złota moneta dukat 1809 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?
Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1809 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 3,4411 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1809 z literami BH?
Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety dukat 1809 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dukat z datą 1809 i znakiem BH?
Aby sprzedać dukat 1809 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.