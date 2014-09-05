flag
FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

Dukat 1809 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Awers monety - Dukat 1809 BH - cena złotej monety - Frankfurt, Karl Theodor von DalbergRewers monety - Dukat 1809 BH - cena złotej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,49 g
  • Czystego złota (0,1106 oz) 3,4411 g
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajFrankfurt
  • OkresKarl Theodor von Dalberg
  • NominałDukat
  • Rok1809
  • WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
  • MennicaFrankfurt nad Menem
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1809 BH - cena złotej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ceny na aukcjach (113)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej Dukat 1809 ze znakiem BH. Jest to złota moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2152 z aukcji Teutoburger Münzauktion GmbH której łączna cena osiągnęła 3900 EUR. Licytacja odbyła się 5 września 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Constantin Coins - 23 maja 2025
SprzedawcaConstantin Coins
Data23 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
1826 $
Cena w walucie aukcji 260000 JPY
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 21 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2025
StanXF
Cena
2063 $
Cena w walucie aukcji 1900 EUR
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Busso Peus - 6 listopada 2024
SprzedawcaBusso Peus
Data6 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji WAG - 16 czerwca 2024
SprzedawcaWAG
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji WAG - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaWAG
Data14 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Jean ELSEN - 23 marca 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data23 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 19 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Gorny & Mosch - 5 marca 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data5 marca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 26 września 2023
SprzedawcaKünker
Data26 września 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 24 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Schulman - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaSchulman
Data6 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 25 marca 2023
SprzedawcaPoznański Dom Aukcyjny
Data25 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Dukat 1809 BH na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dukat 1809 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?

Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1809 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 3,4411 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1809 z literami BH?

Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety dukat 1809 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1809 i znakiem BH?

Aby sprzedać dukat 1809 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
