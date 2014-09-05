Dukat 1809 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Ile kosztuje złota moneta dukat 1809 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga? Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1809 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 3,4411 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1809 z literami BH? Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety dukat 1809 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.