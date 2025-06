1 gulden 1838 (Frankfurt nad Menem, Wolne Miasto)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej nad menem 1 gulden 1838 . Jest to srebrna moneta z okresu Wolnego Miasta. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1028 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2023.

