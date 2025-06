Próba 1 halerz 1852 (Frankfurt nad Menem, Wolne Miasto)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej nad menem Próba 1 halerz 1852 . Jest to miedziana moneta z okresu Wolnego Miasta. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 510 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 200 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2009.

Stan UNC (1) AU (3) XF (3) VF (2)