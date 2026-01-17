flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Srebro (Francja, III Republika)

Odmiana: Piedfort. Srebro

Awers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Srebro - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Srebro - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga5,07 g
  • Średnica18 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1897
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Średnia cena (PROOF):1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Srebro - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (12)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22128 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 29 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Chaponnière - 23 listopada 2025
SprzedawcaChaponnière
Data23 listopada 2025
StanSP63 PCGS
Cena
519 $
Cena w walucie aukcji 420 CHF
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 29 października 2024
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 29 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 października 2024
StanPF63 NGC
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1320 USD
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 29 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 października 2024
StanPF63 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Auction World - 16 lipca 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanPF61 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 7 grudnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 grudnia 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Palombo - 22 października 2016
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2016
StanPF62 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji ICE - 19 listopada 2011
SprzedawcaICE
Data19 listopada 2011
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji ICE - 19 listopada 2011
SprzedawcaICE
Data19 listopada 2011
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanUNC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 650 USD dla emisji obiegowej oraz 1100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1897 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1897 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

