50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Złoto (Francja, III Republika)

Odmiana: Piedfort. Złoto

Awers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Złoto - cena złotej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Złoto - cena złotej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga6,22 g
  • Średnica18 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1897
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5400 USD
Średnia cena (PROOF):4900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1897 "Siewca" Piedfort Złoto - cena złotej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Złoto. Jest to złota moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22285 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6900 USD. Licytacja odbyła się 26 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanPF63 NGC
Cena
5760 $
Cena w walucie aukcji 5760 USD
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanPF63 NGC
Cena
5760 $
Cena w walucie aukcji 5760 USD
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanPF63 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanPF61 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanPF61 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 12 czerwca 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data12 czerwca 2021
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Warin Global Investments - 9 października 2020
SprzedawcaWarin Global Investments
Data9 października 2020
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanPROOF
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji UBS - 30 stycznia 2001
SprzedawcaUBS
Data30 stycznia 2001
StanAU
Cena

Ile kosztuje złota moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 5400 USD dla emisji obiegowej oraz 4900 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1897 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1897 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

