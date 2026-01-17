50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Złoto (Francja, III Republika)
Odmiana: Piedfort. Złoto
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga6,22 g
- Średnica18 mm
- RantGładki
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał50 centymów
- Rok1897
- MennicaParyż
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1897 "Siewca". Piedfort. Złoto. Jest to złota moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22285 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6900 USD. Licytacja odbyła się 26 sierpnia 2024.
Ile kosztuje złota moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 5400 USD dla emisji obiegowej oraz 4900 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1897 "Siewca"?
Aby sprzedać 50 centymów 1897 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.