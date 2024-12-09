flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1914 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC956,841

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1914
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1914 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1373 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 18 000 CHF. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
20486 $
Cena w walucie aukcji 18000 CHF
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Giquello & Associés - 6 grudnia 2022
SprzedawcaGiquello & Associés
Data6 grudnia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 25 listopada 2018
SprzedawcaKatz
Data25 listopada 2018
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 25 lutego 2018
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1914 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1914 III Republika "Siewca" wynosi 5400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1914 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1914 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1914 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1914 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1914 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne