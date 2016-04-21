flag
50 centymów 1911 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,329,503

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1911
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (37)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1911 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1228 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 210 EUR. Licytacja odbyła się 23 marca 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data7 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
106 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 4 maja 2021
SprzedawcaTauler & Fau
Data4 maja 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 28 marca 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data28 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Inasta - 3 marca 2020
SprzedawcaInasta
Data3 marca 2020
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Inasta - 10 lipca 2019
SprzedawcaInasta
Data10 lipca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Numismatica Felsinea S.r.L. - 1 lutego 2017
SprzedawcaNumismatica Felsinea S.r.L.
Data1 lutego 2017
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji La Galerie Numismatique - 22 listopada 2016
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data22 listopada 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Baldwin's of St. James's - 29 września 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data29 września 2016
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Numismatica Felsinea S.r.L. - 4 lipca 2016
SprzedawcaNumismatica Felsinea S.r.L.
Data4 lipca 2016
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji La Galerie Numismatique - 21 kwietnia 2016
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data21 kwietnia 2016
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1911 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1911 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1911 III Republika "Siewca" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1911 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1911 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1911 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1911 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

