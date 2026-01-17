flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1908 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,304,058

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1908
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1908 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1244 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 100 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 28 października 2025
SprzedawcaBAC
Data28 października 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 25 czerwca 2025
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 czerwca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data15 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 18 lutego 2025
SprzedawcaBAC
Data18 lutego 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 1 października 2024
SprzedawcaBAC
Data1 października 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
38 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
85 $
Cena w walucie aukcji 80 EUR
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 20 września 2023
SprzedawcaBAC
Data20 września 2023
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 29 marca 2023
SprzedawcaBAC
Data29 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji BAC - 6 kwietnia 2022
SprzedawcaBAC
Data6 kwietnia 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanMS63 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Katz - 25 lutego 2018
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2018
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1908 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 18 listopada 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data18 listopada 2017
StanMS64 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1908 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1908 III Republika "Siewca" wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1908 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1908 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1908 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1908 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

