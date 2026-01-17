flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1907 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,331,819

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1907
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:75 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1907 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 644740 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 130 EUR. Licytacja odbyła się 26 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 4 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
116 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji WAG - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaWAG
Data16 kwietnia 2023
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Creusy Numismatique - 6 marca 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data6 marca 2014
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1907 "Siewca" na aukcji Creusy Numismatique - 5 grudnia 2013
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data5 grudnia 2013
StanMS64 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1907 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1907 III Republika "Siewca" wynosi 75 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1907 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1907 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1907 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1907 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
