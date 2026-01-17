flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1906 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,679,144

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1906
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1906 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 820 z aukcji JEAN VINCHON NUMISMATIQUE której łączna cena osiągnęła 320 EUR. Licytacja odbyła się 24 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
139 $
Cena w walucie aukcji 139 USD
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
139 $
Cena w walucie aukcji 139 USD
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1906 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1906 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1906 III Republika "Siewca" wynosi 95 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1906 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1906 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1906 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1906 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

