FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1903 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1903 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1903 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,221,828

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1903
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1903 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 357 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 700 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data7 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji WCN - 12 grudnia 2024
SprzedawcaWCN
Data12 grudnia 2024
StanUNC
Cena
16 $
Cena w walucie aukcji 65 PLN
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanMS60
Cena
119 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Künker - 19 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji WAG - 12 listopada 2023
SprzedawcaWAG
Data12 listopada 2023
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 29 lipca 2022
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data29 lipca 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Bolaffi - 27 maja 2022
SprzedawcaBolaffi
Data27 maja 2022
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji WAG - 8 grudnia 2019
SprzedawcaWAG
Data8 grudnia 2019
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Stack's - 22 października 2019
SprzedawcaStack's
Data22 października 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2019
StanMS64 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1903 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1903 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1903 III Republika "Siewca" wynosi 290 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1903 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1903 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1903 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1903 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

