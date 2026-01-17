flag
50 centymów 1902 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,778,172

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1902
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1902 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 851735 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 507 EUR. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Grün - 12 listopada 2025
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2025
StanMS63 PCGS
Cena
110 $
Cena w walucie aukcji 95 EUR
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanUNC
Cena
106 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanBrak oceny GENI
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS62 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 22 stycznia 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data22 stycznia 2019
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2014
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1902 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1902 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1902 III Republika "Siewca" wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1902 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1902 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1902 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1902 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

