Okres:1775-1940

50 centymów 1901 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,960,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1901
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1901 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1489 z aukcji NumisCorner której łączna cena osiągnęła 150 EUR. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanPL63
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 2 grudnia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data2 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
45 $
Cena w walucie aukcji 45 USD
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Niemczyk - 18 września 2023
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Niemczyk - 18 września 2023
SprzedawcaNiemczyk
Data18 września 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Numismática Leilões - 26 lipca 2019
SprzedawcaNumismática Leilões
Data26 lipca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1901 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1901 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1901 III Republika "Siewca" wynosi 45 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1901 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1901 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1901 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1901 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
