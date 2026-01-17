flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1900 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,194,767

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1900
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:370 USD
Średnia cena (PROOF):1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1900 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2048 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanPF64 NGC
Cena
1028 $
Cena w walucie aukcji 900 EUR
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
1713 $
Cena w walucie aukcji 1500 EUR
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF64 NGC
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanXF
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Katz - 24 czerwca 2018
SprzedawcaKatz
Data24 czerwca 2018
StanUNC
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanPF63 PCGS
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1900 "Siewca" na aukcji Creusy Numismatique - 22 kwietnia 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data22 kwietnia 2014
StanAU
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1900 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1900 III Republika "Siewca" wynosi 370 USD dla emisji obiegowej oraz 1000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1900 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1900 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1900 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1900 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
