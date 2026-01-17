flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1899 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC18,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1899
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:85 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1899 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1329 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 420 EUR. Licytacja odbyła się 23 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Aphrodite Art Coins - 18 maja 2025
SprzedawcaAphrodite Art Coins
Data18 maja 2025
StanVF
Cena
1 $
Cena w walucie aukcji 1 EUR
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 2 grudnia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data2 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanAU
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 31 października 2023
SprzedawcaStephen Album
Data31 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 8 sierpnia 2022
SprzedawcaStephen Album
Data8 sierpnia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanMS61 NGC
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 6 grudnia 2021
SprzedawcaStephen Album
Data6 grudnia 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Bertolami - 18 maja 2019
SprzedawcaBertolami
Data18 maja 2019
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 czerwca 2018
SprzedawcaNumismatica Felsinea S.r.L.
Data25 czerwca 2018
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji Ars Time - 24 czerwca 2014
SprzedawcaArs Time
Data24 czerwca 2014
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1899 "Siewca" na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanAU
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1899 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1899 III Republika "Siewca" wynosi 85 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1899 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1899 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1899 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1899 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

