FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1898 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: { "ru": "Pesek Auctions" }

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC30,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1898
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:75 USD
Średnia cena (PROOF):440 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (51)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1898 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1241 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 450 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
3 $
Cena w walucie aukcji 250 RUB
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
138 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 9 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data9 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lipca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji CGMP - 11 lutego 2025
SprzedawcaCGMP
Data11 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 2 grudnia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data2 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 29 czerwca 2024
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 29 czerwca 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data29 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1898 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 22 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data22 stycznia 2026
StanBrak oceny
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1898 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1898 III Republika "Siewca" wynosi 75 USD dla emisji obiegowej oraz 440 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1898 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1898 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1898 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1898 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

