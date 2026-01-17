50 centymów 1897 "Siewca" (Francja, III Republika)

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 710 USD dla emisji obiegowej oraz 1200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.