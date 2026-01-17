flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1897 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1897 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC88,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1897
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Średnia cena (PROOF):1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1897 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (108)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1897 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 823 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 40 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanPF63 PCGS
Cena
411 $
Cena w walucie aukcji 350 EUR
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
480 $
Cena w walucie aukcji 420 EUR
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 9 lipca 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lipca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1897 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 710 USD dla emisji obiegowej oraz 1200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1897 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1897 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
