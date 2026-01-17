50 centymów 1897 "Siewca" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Patrick Guillard Collection
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga2,5 g
- Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
- Średnica18 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC88,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał50 centymów
- Rok1897
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1897 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 823 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 40 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1897 "Siewca" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1897 III Republika "Siewca" wynosi 710 USD dla emisji obiegowej oraz 1200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1897 "Siewca"?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1897 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1897 "Siewca"?
Aby sprzedać 50 centymów 1897 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.