50 centymów 1871 K "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC722,980

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1871 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 552357 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 680 EUR. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Heritage - 5 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
159 $
Cena w walucie aukcji 159 USD
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Heritage - 5 września 2024
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Heritage - 5 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
159 $
Cena w walucie aukcji 159 USD
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji cgb.fr - 5 marca 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji cgb.fr - 3 grudnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data3 grudnia 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2017
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2017
SprzedawcaStack's
Data8 sierpnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Nomisma - 31 sierpnia 2016
SprzedawcaNomisma
Data31 sierpnia 2016
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Goldberg - 5 września 2012
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Goldberg - 5 września 2012
SprzedawcaGoldberg
Data5 września 2012
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Goldberg - 31 maja 2012
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Goldberg - 31 maja 2012
SprzedawcaGoldberg
Data31 maja 2012
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1871 K na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1871 K z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1871 III Republika ze znakiem K wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1871 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1871 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1871 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1871 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

