flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1895 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,200,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1895
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (106)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1895 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 61359 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 288 USD. Licytacja odbyła się 3 sierpnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanXF
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 11 listopada 2024
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 11 listopada 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data11 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data18 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Tauler & Fau - 3 maja 2024
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Tauler & Fau - 3 maja 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data3 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1895 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1895 III Republika ze znakiem A wynosi 40 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1895 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1895 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1895 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1895 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1895 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne