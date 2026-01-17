flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1894 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,600,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1894
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (103)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1894 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 444 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 550 USD. Licytacja odbyła się 1 sierpnia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS63 PCGS
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 15000 JPY
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanUNC
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Artemide Aste - 4 maja 2025
SprzedawcaArtemide Aste
Data4 maja 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1894 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS65 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1894 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1894 III Republika ze znakiem A wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1894 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1894 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1894 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1894 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

