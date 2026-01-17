flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1889 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: The Bru Sale & Wellico Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1889
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):3400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1889 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 540 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 4800 CHF. Licytacja odbyła się 27 listopada 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanPF67 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF64 NGC
Cena
4222 $
Cena w walucie aukcji 3600 EUR
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanPROOF
Cena
3850 $
Cena w walucie aukcji 3400 EUR
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji V. GADOURY - 3 grudnia 2016
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 grudnia 2016
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji Künker - 20 listopada 2013
SprzedawcaKünker
Data20 listopada 2013
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji Bru Sale & Wellico - 23 czerwca 2012
SprzedawcaBru Sale & Wellico
Data23 czerwca 2012
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1889 A na aukcji Palombo - 27 listopada 2011
SprzedawcaPalombo
Data27 listopada 2011
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1889 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1889 III Republika ze znakiem A wynosi 3400 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1889 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1889 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1889 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1889 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

