50 centymów 1888 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: iNumis

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,517,106

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1888
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:90 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1888 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24430 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 312 USD. Licytacja odbyła się 29 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanAU
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 29 EUR
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Stack's - 17 września 2025
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Stack's - 17 września 2025
SprzedawcaStack's
Data17 września 2025
StanMS64 NGC
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Pegasus Auctions - 8 czerwca 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data8 czerwca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Tauler & Fau - 3 maja 2024
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Tauler & Fau - 3 maja 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data3 maja 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS66 ANACS
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS66 ANACS
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Katz - 25 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2024
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 11 stycznia 2024
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 11 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 11 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 5 października 2023
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1888 A na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanUNC
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1888 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1888 III Republika ze znakiem A wynosi 90 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1888 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1888 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1888 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1888 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
