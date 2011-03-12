flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1887 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,865,694

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1887
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1887 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 61527 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 900 USD. Licytacja odbyła się 6 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanUNC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
528 $
Cena w walucie aukcji 528 USD
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
SprzedawcaWójcicki
Data17 marca 2024
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 13 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data13 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji cgb.fr - 26 stycznia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data26 stycznia 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 19 marca 2020
SprzedawcaHeritage
Data19 marca 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Tauler & Fau - 16 lipca 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data16 lipca 2019
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Coinhouse - 22 czerwca 2019
SprzedawcaCoinhouse
Data22 czerwca 2019
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Bertolami - 18 maja 2019
SprzedawcaBertolami
Data18 maja 2019
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Künker - 8 grudnia 2016
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2016
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 26 marca 2015
SprzedawcaHeritage
Data26 marca 2015
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji WAG - 15 marca 2015
SprzedawcaWAG
Data15 marca 2015
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Heritage - 29 stycznia 2015
SprzedawcaHeritage
Data29 stycznia 2015
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Künker - 28 sierpnia 2013
SprzedawcaKünker
Data28 sierpnia 2013
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Grün - 14 listopada 2012
SprzedawcaGrün
Data14 listopada 2012
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2011
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2011
StanBrak oceny
Cena
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1887 A na aukcji Coins.ee - 20 stycznia 2026
SprzedawcaCoins.ee
Data20 stycznia 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1887 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1887 III Republika ze znakiem A wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1887 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1887 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1887 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1887 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

