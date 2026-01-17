flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1886 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1886 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1886 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC308,758

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1886
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1886 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1886 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 61442 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 960 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanMS64
Cena
352 $
Cena w walucie aukcji 325 EUR
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
77 $
Cena w walucie aukcji 72 EUR
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanAU53
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Heritage - 6 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2022
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Heritage - 6 stycznia 2022
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Heritage - 6 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2022
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Nomisma - 3 lipca 2021
SprzedawcaNomisma
Data3 lipca 2021
StanMS67 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Spink - 7 czerwca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 czerwca 2021
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Jean ELSEN - 7 grudnia 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data7 grudnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Spink - 19 lipca 2019
SprzedawcaSpink
Data19 lipca 2019
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji SINCONA - 20 maja 2016
SprzedawcaSINCONA
Data20 maja 2016
StanMS67 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji La Galerie Numismatique - 9 września 2012
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data9 września 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Goldberg - 5 września 2012
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Goldberg - 5 września 2012
SprzedawcaGoldberg
Data5 września 2012
StanMS67 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji La Galerie Numismatique - 17 czerwca 2012
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data17 czerwca 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Goldberg - 31 maja 2012
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji Goldberg - 31 maja 2012
SprzedawcaGoldberg
Data31 maja 2012
StanMS67 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1886 A na aukcji La Galerie Numismatique - 29 kwietnia 2012
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data29 kwietnia 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1886 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1886 III Republika ze znakiem A wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1886 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1886 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1886 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1886 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

