flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1882 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1882 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1882 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,319,719

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1882
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1882 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1882 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99067 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 29 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Stephen Album - 15 lipca 2025
SprzedawcaStephen Album
Data15 lipca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
144 $
Cena w walucie aukcji 144 USD
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji WCN - 12 czerwca 2025
SprzedawcaWCN
Data12 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji cgb.fr - 3 sierpnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data3 sierpnia 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji cgb.fr - 27 lipca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 lipca 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji cgb.fr - 27 października 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data27 października 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Stack's - 20 sierpnia 2019
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Stack's - 20 sierpnia 2019
SprzedawcaStack's
Data20 sierpnia 2019
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Tauler & Fau - 22 stycznia 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data22 stycznia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Numisor - 20 listopada 2018
SprzedawcaNumisor
Data20 listopada 2018
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Emporium Hamburg - 26 października 2018
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data26 października 2018
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Bolaffi - 30 listopada 2017
SprzedawcaBolaffi
Data30 listopada 2017
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Numisor - 14 listopada 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 listopada 2017
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Rauch - 1 października 2017
SprzedawcaRauch
Data1 października 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1882 A na aukcji Numisor - 14 czerwca 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 czerwca 2017
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1882 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1882 III Republika ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1882 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1882 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1882 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1882 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1882 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne