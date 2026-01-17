flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1881 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,390,890

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1881
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (60)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1881 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 115 z aukcji Tennants Auctioneers której łączna cena osiągnęła 320 GBP. Licytacja odbyła się 10 sierpnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji WCN - 9 października 2025
SprzedawcaWCN
Data9 października 2025
StanUNC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 75 PLN
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanXF
Cena
20 $
Cena w walucie aukcji 17 EUR
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Pesek Auctions - 27 marca 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data27 marca 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 lutego 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 lutego 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Frühwald - 18 lutego 2024
SprzedawcaFrühwald
Data18 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanMS64
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanMS65 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Coins NB - 11 lutego 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 lutego 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Cayón - 22 grudnia 2022
SprzedawcaCayón
Data22 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1881 A na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1881 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1881 III Republika ze znakiem A wynosi 40 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1881 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1881 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1881 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1881 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
