FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1874 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1874 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1874 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,227,957

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1874
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1874 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1874 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1145 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 380 EUR. Licytacja odbyła się 9 lutego 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanMS64
Cena
348 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji V. GADOURY - 23 października 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data23 października 2021
StanMS63 NGC
Cena
186 $
Cena w walucie aukcji 160 EUR
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji iNumis - 10 grudnia 2019
SprzedawcaiNumis
Data10 grudnia 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanMS64 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji Rauch - 1 października 2017
SprzedawcaRauch
Data1 października 2017
StanXF
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji cgb.fr - 24 kwietnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data24 kwietnia 2013
StanXF
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji cgb.fr - 5 grudnia 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data5 grudnia 2012
StanXF
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji cgb.fr - 21 czerwca 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data21 czerwca 2012
StanXF
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanUNC
Cena
******
******
Francja 50 centymów 1874 A na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1874 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1874 III Republika ze znakiem A wynosi 260 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1874 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1874 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1874 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1874 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

