50 centymów 1871 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC235,803

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1871
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Średnia cena (PROOF):2300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (84)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1871 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 935 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 1700 EUR. Licytacja odbyła się 21 listopada 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
696 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanAU
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Bolaffi - 6 czerwca 2025
SprzedawcaBolaffi
Data6 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Sartor Numismatica - 31 października 2024
SprzedawcaSartor Numismatica
Data31 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji cgb.fr - 24 września 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data24 września 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS60
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji VINCHON - 7 grudnia 2023
SprzedawcaVINCHON
Data7 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 grudnia 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 grudnia 2022
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1871 A na aukcji Sartor Numismatica - 28 października 2022
SprzedawcaSartor Numismatica
Data28 października 2022
StanMS64 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1871 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1871 III Republika ze znakiem A wynosi 230 USD dla emisji obiegowej oraz 2300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1871 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1871 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1871 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1871 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

