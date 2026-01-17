20 franków 1929 "Typ 1929-1939". Piedfort (Francja, III Republika)
Odmiana: Piedfort
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,680)
- Waga40,09 g
- Czystego srebra (0,8765 oz) 27,2612 g
- Średnica34,53 mm
- RantZąbkowany
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał20 franków
- Rok1929
- MennicaParyż
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1929 . Piedfort. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 912 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 900 EUR. Licytacja odbyła się 20 października 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1929 z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1929 III Republika wynosi 700 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1929?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1929 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1929?
Aby sprzedać 20 franków 1929, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.