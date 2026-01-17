flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1929 "Typ 1929-1939". Piedfort (Francja, III Republika)

Odmiana: Piedfort

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga40,09 g
  • Czystego srebra (0,8765 oz) 27,2612 g
  • Średnica34,53 mm
  • RantZąbkowany

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1929
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1929 "Typ 1929-1939" Piedfort - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1929 . Piedfort. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 912 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 900 EUR. Licytacja odbyła się 20 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1929 na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
859 $
Cena w walucie aukcji 740 EUR
Francja 20 franków 1929 na aukcji cgb.fr - 9 marca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data9 marca 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
540 $
Cena w walucie aukcji 455 EUR
Francja 20 franków 1929 na aukcji cgb.fr - 10 marca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data10 marca 2020
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Goldberg - 6 września 2017
Francja 20 franków 1929 na aukcji Goldberg - 6 września 2017
SprzedawcaGoldberg
Data6 września 2017
StanMS65 NGC
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji cgb.fr - 4 grudnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data4 grudnia 2013
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Künker - 9 października 2013
SprzedawcaKünker
Data9 października 2013
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Hess Divo - 26 października 2012
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2012
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1929 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1929 III Republika wynosi 700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1929?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1929 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1929?

Aby sprzedać 20 franków 1929, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

