flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1939 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,918

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1939
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (37)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1939 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 80 z aukcji Warin Global Investments której łączna cena osiągnęła 14 000 EUR. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
3989 $
Cena w walucie aukcji 3400 EUR
Francja 20 franków 1939 na aukcji Numismática Leilões - 30 lipca 2025
SprzedawcaNumismática Leilões
Data30 lipca 2025
StanVF
Cena
98 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS66 NGC
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Beaussant Lefèvre - 7 kwietnia 2022
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data7 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 10 grudnia 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data10 grudnia 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji V. GADOURY - 23 października 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data23 października 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 11 września 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data11 września 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 5 czerwca 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data5 czerwca 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 12 grudnia 2020
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 grudnia 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 19 września 2020
SprzedawcaJean ELSEN
Data19 września 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 7 grudnia 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data7 grudnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Jean ELSEN - 14 września 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 września 2019
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1939 na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 20 franków 1939 na aukcji Warin Global Investments - 15 kwietnia 2019
SprzedawcaWarin Global Investments
Data15 kwietnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1939 na aukcji Warin Global Investments - 15 kwietnia 2019
SprzedawcaWarin Global Investments
Data15 kwietnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1939 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1939 III Republika wynosi 6800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1939?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1939 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1939?

Aby sprzedać 20 franków 1939, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

