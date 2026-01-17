flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1938 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC10,910,061

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1938
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (124)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1938 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 706 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 550 EUR. Licytacja odbyła się 30 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1938 na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 23 EUR
Francja 20 franków 1938 na aukcji Russiancoin - 25 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji La Galerie Numismatique - 21 listopada 2025
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data21 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
Francja 20 franków 1938 na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data30 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 20 franków 1938 na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 20 franków 1938 na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
Francja 20 franków 1938 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
Francja 20 franków 1938 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 20 franków 1938 na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1938 na aukcji Cayón - 9 lipca 2025
SprzedawcaCayón
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji CNG - 2 lipca 2025
SprzedawcaCNG
Data2 lipca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1938 na aukcji Coins NB - 17 maja 2025
SprzedawcaCoins NB
Data17 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1938 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1938 III Republika wynosi 45 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1938?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1938 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1938?

Aby sprzedać 20 franków 1938, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1938 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne