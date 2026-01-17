flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1937 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,189,205

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1937
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1937 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 640 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 240 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1937 na aukcji La Galerie Numismatique - 21 listopada 2025
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data21 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanAU50
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanAU50
Cena
16 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 20 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanAU58
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 20 franków 1937 na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
Francja 20 franków 1937 na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Aste - 8 maja 2023
SprzedawcaAste
Data8 maja 2023
StanVF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji CNG - 9 marca 2022
Francja 20 franków 1937 na aukcji CNG - 9 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data9 marca 2022
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 12 czerwca 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data12 czerwca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Jesús Vico - 31 maja 2021
SprzedawcaJesús Vico
Data31 maja 2021
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 20 franków 1937 na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Tauler & Fau - 25 września 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data25 września 2018
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Coinhouse - 21 października 2017
Francja 20 franków 1937 na aukcji Coinhouse - 21 października 2017
SprzedawcaCoinhouse
Data21 października 2017
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Creusy Numismatique - 22 kwietnia 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data22 kwietnia 2014
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1937 na aukcji Möller - 20 listopada 2012
SprzedawcaMöller
Data20 listopada 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1937 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1937 III Republika wynosi 25 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1937?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1937 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1937?

Aby sprzedać 20 franków 1937, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

