flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1936 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1936 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1936 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Maison Palombo

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC47,584

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1936
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:970 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1936 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (74)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1936 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1416 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2400 EUR. Licytacja odbyła się 23 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1936 na aukcji Beaussant Lefèvre - 25 listopada 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data25 listopada 2025
StanF
Cena
Francja 20 franków 1936 na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanXF
Cena
372 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS65 PCGS
Cena
1408 $
Cena w walucie aukcji 1200 EUR
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Beaussant Lefèvre - 30 października 2024
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data30 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1936 na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1936 na aukcji Florange - 18 stycznia 2023
SprzedawcaFlorange
Data18 stycznia 2023
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1936 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1936 III Republika wynosi 970 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1936?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1936 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1936?

Aby sprzedać 20 franków 1936, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
