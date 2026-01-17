flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1934 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC11,785,219

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1934
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (64)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1934 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21862 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1380 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1934 na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 20 franków 1934 na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS64 PCGS
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
165 $
Cena w walucie aukcji 141 EUR
Francja 20 franków 1934 na aukcji Coins NB - 12 lipca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Varesi - 7 maja 2025
SprzedawcaVaresi
Data7 maja 2025
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
Francja 20 franków 1934 na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji ibercoin - 18 grudnia 2024
Sprzedawcaibercoin
Data18 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 listopada 2024
Francja 20 franków 1934 na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 listopada 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji AURORA - 17 października 2024
SprzedawcaAURORA
Data17 października 2024
StanAU
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 franków 1934 na aukcji WCN - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaWCN
Data15 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Coins NB - 10 sierpnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data10 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Karamitsos - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data14 kwietnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Heritage - 4 kwietnia 2024
Francja 20 franków 1934 na aukcji Heritage - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data4 kwietnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1934 na aukcji Heritage - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data4 kwietnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1934 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1934 III Republika wynosi 50 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1934?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1934 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1934?

Aby sprzedać 20 franków 1934, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

