20 franków 1934 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,680)
- Waga20 g
- Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
- Średnica35 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC11,785,219
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał20 franków
- Rok1934
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1934 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21862 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1380 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2008.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1934 z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1934 III Republika wynosi 50 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1934?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1934 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1934?
Aby sprzedać 20 franków 1934, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.