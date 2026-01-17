flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1933 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC24,447,048

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1933
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (328)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1933 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 257 z aukcji Numisma, S.A. - Portugal której łączna cena osiągnęła 480 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 25 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 1750 RUB
Francja 20 franków 1933 na aukcji Antivm Numismatica - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Aphrodite Art Coins - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAphrodite Art Coins
Data14 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 27 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data27 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanAU
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 4 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 września 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji AURORA - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data28 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data7 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Gdzie kupić?
Francja 20 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 22 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data22 stycznia 2026
StanBrak oceny
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1933 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1933 III Republika wynosi 15 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1933?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1933 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1933?

Aby sprzedać 20 franków 1933, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
