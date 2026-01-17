flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 franków 1929 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: { "ru": "Pesek Auctions" }

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga20 g
  • Czystego srebra (0,4373 oz) 13,6 g
  • Średnica35 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,234,436

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 franków
  • Rok1929
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (20)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 franków 1929 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 379 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3400 CHF. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji La Galerie Numismatique - 21 listopada 2025
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data21 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
38 $
Cena w walucie aukcji 3050 RUB
Francja 20 franków 1929 na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
Francja 20 franków 1929 na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanXF
Cena
20 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Francja 20 franków 1929 na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
Francja 20 franków 1929 na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data18 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Aste - 3 lipca 2023
SprzedawcaAste
Data3 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Aste - 8 maja 2023
SprzedawcaAste
Data8 maja 2023
StanVF
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji NUMMUS Olomouc - 4 kwietnia 2023
Francja 20 franków 1929 na aukcji NUMMUS Olomouc - 4 kwietnia 2023
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data4 kwietnia 2023
StanXF
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji Inasta - 22 września 2022
SprzedawcaInasta
Data22 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Coinhouse - 27 marca 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data27 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Tauler & Fau - 14 grudnia 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data14 grudnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Numisor - 25 czerwca 2019
SprzedawcaNumisor
Data25 czerwca 2019
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Numismática Leilões - 29 maja 2019
SprzedawcaNumismática Leilões
Data29 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 franków 1929 na aukcji Soler y Llach - 27 lutego 2014
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 lutego 2014
StanVF
Cena
Francja 20 franków 1929 na aukcji HERVERA - 27 lutego 2014
SprzedawcaHERVERA
Data27 lutego 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 franków 1929 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 franków 1929 III Republika wynosi 25 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1929?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 franków 1929 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1929?

Aby sprzedać 20 franków 1929, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1929 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne