FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1878 A (Francja, III Republika)

Awers monety - 20 centymów 1878 A - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 20 centymów 1878 A - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF30

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał20 centymów
  • Rok1878
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):6900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1878 A - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1878 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 494 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 8500 CHF. Licytacja odbyła się 20 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1878 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanPF68 PCGS
Cena
8040 $
Cena w walucie aukcji 7500 EUR
Francja 20 centymów 1878 A na aukcji Beaussant Lefèvre - 7 kwietnia 2022
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data7 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
6757 $
Cena w walucie aukcji 6200 EUR
Francja 20 centymów 1878 A na aukcji Palombo - 20 października 2018
SprzedawcaPalombo
Data20 października 2018
StanPF65 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1878 A na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 maja 2014
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1878 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1878 III Republika ze znakiem A wynosi 6900 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1878 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1878 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1878 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1878 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

