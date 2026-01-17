flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1898 "Siewca". Piedfort (Francja, III Republika)

Odmiana: Piedfort

Awers monety - 2 franki 1898 "Siewca" Piedfort - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1898 "Siewca" Piedfort - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga17,77 g
  • Czystego srebra (0,4771 oz) 14,8379 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1898
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1898 "Siewca" Piedfort - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1898 "Siewca". Piedfort. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 725 z aukcji Hess Divo której łączna cena osiągnęła 900 CHF. Licytacja odbyła się 26 października 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Chaponnière - 23 listopada 2025
SprzedawcaChaponnière
Data23 listopada 2025
StanSP62 PCGS
Cena
519 $
Cena w walucie aukcji 420 CHF
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanAU
Cena
430 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 3 grudnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data3 grudnia 2019
StanBrak oceny GENI
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Chaponnière - 20 listopada 2019
SprzedawcaChaponnière
Data20 listopada 2019
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Boule - 14 listopada 2018
SprzedawcaBoule
Data14 listopada 2018
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanSP62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji 51 Gallery - 10 lutego 2017
Sprzedawca51 Gallery
Data10 lutego 2017
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 4 grudnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data4 grudnia 2013
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1898 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1898 III Republika "Siewca" wynosi 710 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1898 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1898 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1898 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1898 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

