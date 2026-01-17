flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1914 C "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC461,647

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1914
  • MennicaCastel-Sarrazin
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (156)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1914 "Siewca" ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24460 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1020 USD. Licytacja odbyła się 29 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji NumisCorner - 28 listopada 2025
SprzedawcaNumisCorner
Data28 listopada 2025
StanAU55
Cena
44 $
Cena w walucie aukcji 38 EUR
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS64 PCGS
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Cayón - 9 lipca 2025
SprzedawcaCayón
Data9 lipca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Coins NB - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data26 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji Stephen Album - 2 grudnia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data2 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1914 C "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1914 III Republika ze znakiem C "Siewca" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1914 "Siewca" z literami C?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1914 z literami C "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1914 i znakiem C "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1914 C "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1914 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne