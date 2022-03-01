flag
2 franki 1914 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,718,526

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1914
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1914 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 767 z aukcji BAC Numismatics której łączna cena osiągnęła 210 EUR. Licytacja odbyła się 1 marca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanUNC
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaInasta
Data17 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Pegasus Auctions - 27 marca 2022
SprzedawcaPegasus Auctions
Data27 marca 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 24 stycznia 2022
SprzedawcaPars Coins
Data24 stycznia 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2020
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2020
StanAU53 NGC
Cena
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 20 stycznia 2019
SprzedawcaStephen Album
Data20 stycznia 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Inasta - 3 grudnia 2018
SprzedawcaInasta
Data3 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Auction World - 21 października 2018
SprzedawcaAuction World
Data21 października 2018
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1914 "Siewca" na aukcji Inasta - 4 lipca 2018
SprzedawcaInasta
Data4 lipca 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1914 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1914 III Republika "Siewca" wynosi 55 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1914 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1914 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1914 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1914 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

