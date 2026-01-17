flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1913 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1913 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1913 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC500,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1913
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1913 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1913 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 417 z aukcji Maison Pruvost Numismatique której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 30 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanXF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanXF
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2022
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Chaponnière - 20 listopada 2021
SprzedawcaChaponnière
Data20 listopada 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 28 marca 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data28 marca 2021
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 23 czerwca 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data23 czerwca 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2018
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 21 października 2017
SprzedawcaCoinhouse
Data21 października 2017
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Numismatica Felsinea S.r.L. - 30 czerwca 2015
SprzedawcaNumismatica Felsinea S.r.L.
Data30 czerwca 2015
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Creusy Numismatique - 22 kwietnia 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data22 kwietnia 2014
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1913 "Siewca" na aukcji Numis.be - 21 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data21 maja 2013
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1913 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1913 III Republika "Siewca" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1913 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1913 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1913 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1913 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
