FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1912 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1912 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1912 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1912
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1912 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1912 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 413 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 160 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
170 $
Cena w walucie aukcji 160 EUR
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 150 CZK
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanXF
Cena
******
******
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 25 września 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data25 września 2018
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
******
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Emporium Hamburg - 5 grudnia 2014
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 grudnia 2014
StanVF
Cena
******
******
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2013
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2013
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1912 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1912 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1912 III Republika "Siewca" wynosi 50 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1912 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1912 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1912 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1912 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

