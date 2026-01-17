flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1909 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ICE Auction Galleries

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,000,265

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1909
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1909 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24459 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 288 USD. Licytacja odbyła się 29 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
288 $
Cena w walucie aukcji 288 USD
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 5 lutego 2024
SprzedawcaOlivier Goujon
Data5 lutego 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS63 GENI
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 10 maja 2021
SprzedawcaPars Coins
Data10 maja 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 lutego 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 lutego 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Numis.be - 21 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data21 maja 2013
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji iNumis - 19 października 2012
SprzedawcaiNumis
Data19 października 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji Eeckhout - 12 listopada 2011
SprzedawcaEeckhout
Data12 listopada 2011
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1909 "Siewca" na aukcji ICE - 18 maja 2011
SprzedawcaICE
Data18 maja 2011
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1909 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1909 III Republika "Siewca" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1909 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1909 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1909 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1909 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
