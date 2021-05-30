flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1905 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1905
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1905 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 409 z aukcji Maison Pruvost Numismatique której łączna cena osiągnęła 850 EUR. Licytacja odbyła się 30 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS64 NGC
Cena
258 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
84 $
Cena w walucie aukcji 84 USD
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Frühwald - 18 lutego 2024
SprzedawcaFrühwald
Data18 lutego 2024
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS64 GENI
Cena
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji WAG - 13 czerwca 2021
SprzedawcaWAG
Data13 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanMS63 GENI
Cena
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji WAG - 15 czerwca 2014
SprzedawcaWAG
Data15 czerwca 2014
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji London Coins - 1 marca 2014
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji London Coins - 1 marca 2014
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2014
StanUNC
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1905 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1905 III Republika "Siewca" wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1905 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1905 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1905 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1905 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

