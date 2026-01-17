flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1904 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,500,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1904
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1904 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 408 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 420 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
445 $
Cena w walucie aukcji 420 EUR
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji WAG - 2 grudnia 2018
SprzedawcaWAG
Data2 grudnia 2018
StanAU
Cena
113 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanMS63 GENI
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji WAG - 11 marca 2018
SprzedawcaWAG
Data11 marca 2018
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 12 marca 2013
SprzedawcaiNumis
Data12 marca 2013
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1904 "Siewca" na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1904 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1904 III Republika "Siewca" wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1904 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1904 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1904 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1904 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

