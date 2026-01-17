flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1902 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Cayón Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1902
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1902 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1902 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 407 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 500 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 432 USD
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS63 GENI
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji London Coins - 1 marca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2020
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 listopada 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 listopada 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Jesús Vico - 15 września 2015
SprzedawcaJesús Vico
Data15 września 2015
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2013
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2013
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1902 "Siewca" na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1902 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1902 III Republika "Siewca" wynosi 220 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1902 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1902 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1902 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1902 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

